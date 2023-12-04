В муниципалитетах ХМАО из-за морозов отменили занятия в школах

Температура воздуха в Ханты-Мансийском автономном округе опустилась местами до минус 35,5 градуса

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 декабря. /ТАСС/. Очные занятия для школьников первой смены отменили в четверг в нескольких муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) из-за сильных морозов. Об этом сообщили на официальном сайте госорганов ХМАО.

"4 декабря занятия 1-й смены с 1-го по 11-й классы в Белоярском отменяются. На момент объявления температура воздуха составляет минус 35,5 градуса, ветер - 1 м/с", - говорится в сообщении.

Также отменили занятия для первой смены школьников с 1-го по 8-й классы в Радужном, где мороз достигает 33 градусов. Для учащихся 1-4-х классов занятия отменили в Когалыме, Лангепасе, Ханты-Мансийске, Лянторе, Мегионе, Нягани, Покачи, Пыть-Яхе, Сургуте, Белогорье и некоторых других населенных пунктах, где столбики термометров опустились до минус 27-29 градусов.

Как сообщал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в регионах России ожидаются аномальные холода. В частности, в ХМАО прогнозируется до минус 30-41 градусов.