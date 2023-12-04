В Хабаровском крае в 2024 году откроют новые кабинеты социальных кураторов

По словам главы региона Михаила Дегтярева, проект запущен Агентством стратегических инициатив

ХАБАРОВСК, 4 декабря. /ТАСС/. Дополнительные кабинеты службы социальных кураторов, оказывающей помощь пациентам поликлиник и стационаров, откроют в Хабаровском крае в 2024 году. Об этом сообщил глава региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

"Службу надо расширять. К имеющимся четырем медучреждениям поручил открыть кабинеты социальных кураторов еще в четырех. И сделать это надо в первом квартале следующего года. Мы постоянно работаем над тем, чтобы социальные услуги стали проактивными, дружелюбными для людей. Ведь все, что мы делаем, это для людей и ради людей", - написал Дегтярев.

Он отметил, что новаторским механизмом здесь выступает Национальная социальная инициатива, проект запущен Агентством стратегических инициатив.

"Благодаря проведенной работе процесс оказания социальных услуг принципиально изменился: сегодня главные - не бюрократия и регламенты, а механизм жизненных ситуаций, когда повышение качества жизни людей происходит за счет разрешения конкретной, не выдуманной социальной задачи", - добавил губернатор.

Кураторы занимаются комплексным сопровождением пациентов, которые нуждаются в посторонней помощи. Это, в первую очередь, одинокие, тяжелобольные люди, семьи с детьми, лица без определенного места жительства. Специалисты помогают с организацией реабилитации, патронажным уходом, оформлением заявок на получение соцвыплат, в восстановлении утерянных документов.