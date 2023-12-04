В центре и на юге Красноярского края отменили режим ЧС, введенный из-за урагана

Ущерб от ураганного ветра составил 67,8 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации, введенный в конце ноября в центральных и южных районах Красноярского края для ликвидации последствий урагана, снят. Об этом сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) региона.

"С 4 декабря 2023 года отменен режим чрезвычайной ситуации в муниципальных образованиях Красноярского края", - говорится в сообщении.

В конце ноября правительство Красноярского края ввело режим чрезвычайной ситуации в городах Ачинск, Канск, Красноярск, Дивногорск, Сосновоборск, а также в 25 районах региона для ликвидации последствий прошедшего урагана.

В Красноярском крае 19 ноября из-за сильного ветра скоростью до 25 м/с в десяти муниципалитетах были зафиксированы срывы кровель и падения деревьев. Погибших и пострадавших в результате урагана в регионе нет. Утром 20 ноября из-за урагана был обесточен 161 населенный пункт. Ущерб от ураганного ветра составил 67,8 млн рублей.