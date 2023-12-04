Собянин заявил, что новый участок Московского скоростного диаметра готов на 45%

По словам мэра Москвы, участок пройдет по тоннелю под 32-м км МКАД, мосту над рекой Битцей, тоннелю под Симферопольским шоссе и эстакаде над Варшавским шоссе

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Новый участок Московского скоростного диаметра (МСД) от МКАД до трассы "Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе" готов на 45%. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Новый участок МСД от МКАД до трассы "Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе" готов на 45% На нем будет один мост, два тоннеля и четыре эстакады", - говорится в сообщении.

По словам мэра, участок пройдет по тоннелю под 32-м км МКАД, мосту над рекой Битцей, тоннелю под Симферопольским шоссе и эстакаде над Варшавским шоссе. Также через МКАД вблизи остановки "Южная ТЭЦ" и в районе строящегося ЖК "Южная Битца" будет сделан надземный переход.

"Этот участок завершит формирование МСД с выездом на Симферопольское шоссе, Варшавское шоссе и на трассу "Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе", - заключил Собянин.