Участники V Всемирного медиасаммита обсудили перспективы развития СМИ

Гендиректор информагентства ОАЭ Мухаммед Джаляль ар-Раиси подчеркнул, что средствам массовой информации необходимо публиковать новости на нескольких языках

ГУАНЧЖОУ /Китай/, 4 декабря. /ТАСС/. Участники V Всемирного медиасаммита, который проходит в Гуанчжоу, обсудили перспективы развития медиаиндустрии и задачи, стоящие перед СМИ.

В своем выступлении генеральный директор информационного агентства ОАЭ Мухаммед Джаляль ар-Раиси подчеркнул, что СМИ необходимо публиковать новости на нескольких языках. При этом он отметил информационную ленту ТАСС на арабском языке, которая была запущена в 2022 году.

"Наши продукты должны охватывать все сегменты медиаиндустрии", - добавил ар-Раиси, который также занимает пост президента Федерации арабских информационных агентств.

"В условиях, когда до 783 млн людей голодают по всему миру, СМИ помогут услышать нуждающихся", - заявил представитель Всемирной продовольственной программы ООН в Китае Чжао Бин. Он призвал СМИ играть более активную роль в информировании о проблемах с продовольствием в мире.

На секциях Всемирного медиасаммита также обсуждалась конкуренция традиционных СМИ и социальных сетей. По словам управляющего директора иранской газеты Tehran Times Мохаммада Рахмати, избыток информации в социальных сетях создает у аудитории иллюзию осведомленности о происходящем в мире. В свою очередь президент японского информационного агентства Kyodo Тору Мидзутани заявил, что, несмотря на развитие социальных сетей, проверка информации - дело исключительно профессиональных журналистов.

Организатором V Всемирного медиасаммита выступает китайское информационное агентство Синьхуа. В мероприятии принимают участие представители 197 СМИ из 101 страны. Первый Всемирный медиасаммит состоялся в 2009 году в Пекине, следующий по инициативе ТАСС прошел в 2012 году в Москве, третий саммит проводился в 2016 году в Дохе, четвертый проходил в 2021 году в онлайн-формате. В работе саммита в Гуанчжоу принимает участие делегация ТАСС, входящего в президиум организации.