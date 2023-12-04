В Хабаровске на карантин закрыли 11 классов в пяти школах из-за ОРВИ

При этом в городском управлении социального развития отметили, что ситуация с гриппом пока не вызывает опасений

ХАБАРОВСК, 4 декабря. /ТАСС/. Карантин по ОРВИ ввели в классах пяти школ в Хабаровске, сообщили ТАСС в городском управлении социального развития.

"На карантин в городе закрыли 11 классов в 5 школах и 4 группы в 4 детских садах", - сказали в управлении.

Уровень заболеваемости в городе превышает эпидпорог на 48,5% среди взрослых, среди детей показатель не превышен. "Ситуация с гриппом пока не вызывает опасений - зафиксированы единичные случаи болезни", - уточнили в управлении.

От гриппа по всему Хабаровскому краю медики привили в общей сложности порядка 577 тыс. человек, сообщила агентству главный внештатный инфекционист Минздрава РФ по Дальневосточному федеральному округу Анна Кузнецова. "Вакцинировано около 434 тыс. взрослых и 142 тыс. детей. Намеченный план практически выполнен", - сказала Кузнецова.

В больницах края сформировали достаточный запас вакцины, в том числе "Ультрикс", "Совигрипп". Вакцинация от гриппа показана всем, поскольку вирус меняется.

По информации Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, в регионе идет сезонное распространение острых респираторных инфекций. В основном болеют взрослые и дети от 3 до 14 лет.