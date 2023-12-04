Пригородные поезда МЖД курсируют штатно после снегопада

С последствиями снегопада борются 100 единиц снегоуборочной техники

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Пригородные поезда на Московской железной дороге (МЖД) курсируют в штатном режиме на фоне последствий сильнейшего снегопада. Об этом сообщается в Telegram-канале МЖД.

"Пригородные поезда на МЖД курсируют в штатном режиме. Борьба с последствиями сильнейшего снегопада продолжается", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ночью работала 71 спецмашина, а пути и стрелочные переводы на станциях очищали свыше 1,6 тыс. железнодорожников. В настоящее время с последствиями снегопада борются 100 единиц снегоуборочной техники, курсирующие по специальному расписанию, чтобы не мешать пассажирскому движению.

"В случае необходимости количество привлекаемых сил будет увеличено", - заключили в МЖД.