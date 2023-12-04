Активисты "Московского долголетия" свяжут теплые вещи для участников СВО

Акция продлится до 17 декабря

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Участники проекта "Московское долголетие" в рамках IV благотворительной акции "Поделись теплом" свяжут теплые вещи и напишут письма для бойцов СВО, находящихся на лечении в военных госпиталях. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

"4 декабря акция стартует вновь. Во всех 106 центрах московского долголетия будет проходить сбор теплых вещей и новогодних поздравлений для военнослужащих на фронте и в госпиталях. Связать теплые вещи можно будет непосредственно в клубах по вязанию, открытых в центрах московского долголетия", - приводятся в сообщении слова замруководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимира Филиппова.

Филиппов отметил, что ранее горожане написали 8,3 тыс. писем, связали более 8,5 тыс. теплых вещей, смастерили свыше 6,7 тыс. поделок для военнослужащих в зоне проведения СВО, а также помогли собрать мини-библиотеки в столичных военных госпиталях.

Акция продлится до 17 декабря включительно.

Акция "Поделись теплом" впервые прошла в 2020 году, участники тогда вязали вещи для детей из центров содействия семейному воспитанию. В 2022 году участники "Московского долголетия" решили поддержать военнослужащих. Они собирали посылки в преддверии Нового года и Дня защитника Отечества. Горожане старшего поколения также собрали более 2,5 тыс. книг и организовали мини-библиотеки для военнослужащих, находящихся на лечении и реабилитации в столичных госпиталях.