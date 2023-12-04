Почти 500 деревьев и кустарников украсят Воробьевскую набережную к весне 2024 года

В том числе боярышник, калина, чубушник и дерен

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Около 480 деревьев и кустарников дополнительно украсят зеленые зоны на Воробьевской набережной и Аллее славы к весне 2024 года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, подводя итоги благоустройства Воробьевской набережной.

"Сейчас на Воробьевской набережной и Аллее славы высаживают деревья. Эти зеленые зоны дополнительно украсят почти 80 лип, рябин, черемухи, елей. Весной к ним добавятся еще более 400 кустарников - боярышник, калина, чубушник и дерен", - рассказал он в своем личном блоге.

Мэр заметил, что в результате благоустройства Воробьевская набережная полностью сохранила свой привычный облик, но в то же время "помолодела", стала более свежей и уютной. Так, прогулочный маршрут вдоль заказника "Воробьевы горы" увеличился почти на 3 км. Власти Москвы заменили старое покрытие дорожек гранитной плиткой площадью более 30 тыс. кв. м, установили больше лавочек, реконструировали существующие лестничные спуски. Была обновлена смотровая площадка на крыше одного из причальных сооружений. Для комфортного бега обустроили специальную дорожку с пружинящим безопасным покрытием.

Кроме того, на Воробьевых горах появилась Аллея славы звезд зимних Олимпийских игр. По пути от эскалаторной галереи к смотровой площадке и горнолыжному комплексу можно больше узнать о 15 зимних олимпийских видах спорта, знаковых вехах в их истории и олимпийцах прошлого и современности. Информация размещена на специальных стелах, расположенных вдоль аллеи. Здесь же появилась площадка для керлинга, которую летом можно использоваться для игры в петанк. А в средней части аллеи обустроили небольшую экоплощадку, где установлены стенды о природном разнообразии парка.