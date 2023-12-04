В Челябинской области ограничили движение для грузовиков и автобусов на трассе М-5

Причиной для ограничения стали снегопад, снижение видимости, метели, порывы ветра до 17 м/с, гололед

ЧЕЛЯБИНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Временное ограничение для движения грузовиков и автобусов ввели из-за снегопада на федеральной трассе от Миасса до Башкирии и от Копейска до границы с Казахстаном в Челябинской области. Об этом говорится в материалах, опубликованных пресс-службой управления дорог "Южный Урал".

"4 декабря с 10:00 (08:00 мск) вводится временное ограничение движения на - участке федеральной трассы с 1 548-го км по 1 779-го км на автомобильной дороге М-5 "Урал" (от Миасса до границы с Башкирией), на участке федеральной трассы А-310 с 16-го км до 146-го км (от Копейска до границы с Казахстаном)", - сказано в материалах.

Уточняется, что ограничение распространяется на пассажирские автобусы, маршрутные такси, грузовые транспортные средства, перевозящие тяжеловесные и крупногабаритные грузы, легковые такси. Причиной для ограничения стали снегопад, снижение видимости, метели, порывы ветра до 17 м/с, гололед.

В пресс-службе Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области сообщили журналистам, что временное ограничение движения для грузовиков с тяжелым грузом вводится также с 12:00 (10:00 мск) до 18:00 (16:00 мск) на автодороге Миасс - Златоуст с нулевого по 28-й км.