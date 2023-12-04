Испанские СМИ подали иск к Meta на €550 млн из-за недобросовестной конкуренции

Иск, в частности, поддержали такие издания, как El Mundo, ABC, La Vanguardia и другие

МАДРИД, 4 декабря. /ТАСС/. Ассоциация средств массовой информации Испании подала иск против корпорации Meta (признана в РФ экстремистской) по обвинению в недобросовестной конкуренции на рекламном рынке. Об этом сообщила газета El País, которая присоединилась к жалобе.

Также иск поддержали такие крупные издания, как El Mundo, ABC, La Vanguardia и другие. СМИ требуют от корпорации, которой принадлежат Facebook и Instagram, €550 млн в качестве компенсации. Жалоба была представлена в арбитражный суд Мадрида и датирована 1 декабря.

Как считают испанские СМИ, Meta массово и систематически не соблюдала в период с мая 2018 года по июль 2023 года европейскую норму по защите данных при управлении соцсетями, что дало ей преимущество для привлечения инвестиций за счет разрешения гиперперсонализированной рекламы.

По версии истцов, корпорация не соблюдала законодательство ЕС по защите данных, которое обязывает все компании прямо запрашивать у своих клиентов согласие на обработку их данных в рекламных целях. В частности, СМИ полагают, что Meta не спрашивала разрешения в ясно выраженной форме, а доход от продажи сегментированной рекламы был получен незаконным путем.