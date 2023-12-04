Университет "Иннополис" открыл офис в Китае

В рамках сотрудничества планируются поставки оборудования и комплектующих для БАС и БПЛА

КАЗАНЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Университет "Иннополис" открыл свое представительство в китайском городе Ханчжоу, на его базе планируется, в частности, продвигать продукты и услуги ИТ-вуза, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

В открытии офиса участвовал заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов и представители правительства города Ханчжоу. Отмечается, что в рамках расширяющегося сотрудничества планируются поставки в Россию оборудования, роботов, электроники и микроэлектроники, комплектующих для беспилотной авиационной системы (БАС) и беспилотного летательного аппарата (БПЛА). В образовательной сфере стороны намерены решать задачи по студенческому и академическому обмену между университетом "Иннополис" и вузами-партнерами Китая.

"Отдельное направление сотрудничества - экспорт технологий, реализация и продвижение исследовательских и технологических проектов, цифровых лабораторий, организация и участие в профильных выставках и форумах, локализация решений российского ИТ-вуза в КНР", - добавили в пресс-службе.

Шайхутдинов отметил, что открытие офиса в Китае является важным шагом в развитии инновационных и образовательных проектов университета "Иннополис" и Татарстана, а также в их масштабировании на рынках дружественных стран. "Мы стремимся к глобальной академической и инновационной мобильности, а сотрудничество с китайскими коллегами открывает перед нами новые возможности для обмена знаниями, опытом и технологиями, что особенно важно в преддверии саммита БРИКС +, который пройдет в Казани в следующем году", - приводит его слова пресс-служба.

Подписание соглашений

Во время открытия представительства университет "Иннополис" подписал соглашение о сотрудничестве с центром трансфера и коммерциализации технологий Zhejiang Intellectual Property Exchange Center Co., Ltd. Как уточнили в пресс-службе, в рамках партнерства запланировано создание совместного международного Российско-китайского центра коммерциализации РИД.

"Также соглашения о сотрудничестве подписаны с 4 ключевыми партнерами: крупнейшим мегазаводом коллаборативной и промышленной робототехники в Китае Shanghai Zhongke SIASUN Robot&Automation Co.,Ltd; производителем чипов и сопровождающих технологий SynoData; компанией по производству робототехники для логистики и автоматизации производств IplusMobot; высокотехнологичным центром разработки и производства экзоскелетных роботов и технологий интеллектуального управления в области робототехники RobotCT Development CO., LTD", - сообщили в пресс-службе вуза.

Отмечается, что университет уже сотрудничает с тремя вузами Китая и производителем электрооборудования Shenhao Technology Co., Ltd. Всего у вуза в партнерстве 297 ведущих ИТ-компаний России и 48 академических организаций по всему миру.