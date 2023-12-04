В Польше два зубра погибли из-за столкновения с бронетранспортером

Водитель БТР не пострадал

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Два зубра погибли на востоке Польши в результате столкновения с армейским бронетранспортером. Об этом сообщает портал Onet.pl.

По данным портала, одно животное погибло на месте, другое пришлось усыпить. Водитель БТР не пострадал.

Портал напоминает, что это не первый случай уничтожения военной техникой польской армии строго охраняемых лесных быков. Последний такой случай произошел в начале ноября в районе населенного пункта Масево в Подляском воеводстве на востоке страны. Там зубра сбил военный грузовик.

Основная популяция зубров в Польше обитает в польской части Беловежской Пущи. На начало 2022 года там насчитывалось свыше 770 этих животных. Сейчас популяции зубров угрожает пограничная стена, возведенная Польшей на границе с Белоруссией для защиты от нелегальной миграции, а также передислокация новых армейских подразделений Польши к ее восточной границе.