Более 4,6 млн жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа

План по вакцинации населения выполнен полностью

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Свыше 4,6 млн жителей Московской области прошли вакцинацию от гриппа с начала сезонной прививочной кампании в регионе, план по вакцинации населения выполнен полностью, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Ежегодно с сентября по декабрь мы проводим прививочную кампанию против гриппа. Именно вакцинация является самым надежным способом защиты от этого заболевания и его опасных осложнений, формируя иммунитет. В этом году прививку от гриппа сделали более 4,6 млн жителей региона, в том числе свыше 1 млн детей", - цитирует пресс-служба первого зампреда регионального правительства Светлану Стригункову.

Она добавила, что план по вакцинации населения региона выполнен на 100%. В этом году прививку от гриппа можно было сделать в поликлиниках, а также в мобильных комплексах, расположенных вблизи автовокзалов и торговых центров.