На Камчатке сообщили о плановой доставке топлива в пострадавший из-за шторма поселок

Губернатор региона Владимир Солодов также дал поручение "в ручном режиме контролировать доставку необходимых грузов" в Октябрьский

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 декабря. /ТАСС/. Топливо и продовольствие в поселок Октябрьский Усть-Большерецкого муниципального района на Камчатке, дорога до которого пострадала из-за шторма в Охотском море, доставляются в плановом режиме. При этом глава региона Владимир Солодов поручил дополнительно контролировать доставку в населенный пункт остальных грузов, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Продукты и топливо сейчас планово доставляются в поселок. Планируется, что до четверга будет завершен ремонт размытого дорожного полотна", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что губернатор Камчатки Владимир Солодов дал поручение "в ручном режиме контролировать доставку необходимых грузов". Также глава региона обратил внимание на необходимость оперативной доставки в районный центр жителей Октябрьского, которым необходима медпомощь.

Усть-Большерецкий район - рыболовецкий район на Камчатке, в котором работают несколько крупных рыбоперерабатывающих предприятий региона. В нем проживает около 7,5 тыс. человек.