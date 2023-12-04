Комитет ГД одобрил ко II чтению штрафы представителям госзаказчика за нарушения в ГОЗ

В настоящее время за это предусмотрены штрафы от 30 тыс. до 50 тыс. рублей

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять во втором чтении законопроект, которым предлагается привлекать к административной ответственности представителей госзаказчика за нарушения при приеме гособоронзаказа.

Документ внесен в палату парламента 20 июля рабочей группой по вопросам СВО во главе с первым вице-спикером Совета Федерации, руководителем группы Андреем Турчаком и принят в первом чтении 31 октября.

Изменения предлагается внести в ч. 2 ст. 14.55 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение условий государственного контракта по государственному оборонному заказу либо условий договора, заключенного в целях выполнения государственного оборонного заказа). Сейчас в ней предусмотрены штрафы от 30 тыс. до 50 тыс. рублей за нарушение должностным лицом государственного заказчика условий государственного контракта по государственному оборонному заказу.

Законопроектом предлагается распространить это положение на случаи нарушения порядка и сроков осуществления контроля качества или приемки военной продукции должностным лицом военного представительства государственного заказчика. Ко второму чтению профильный комитет одобрил поправку, по которой вместо военной продукции упоминаются вооружения, военная техника, военно-техническое и иное имущество, научно-техническая и иная продукция, а также работа, выполняемая в интересах обороны.