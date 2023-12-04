Заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области получил семь животных из других регионов РФ

Туда доставили два самца антилопы Канна, самец и самка яков домашних, самец и самка двугорбых верблюдов, а также самец гуанако

ГЕНИЧЕСК, 4 декабря. /ТАСС/. Коллекция уникального биосферного заповедника "Аскания-Нова" Херсонской области пополнилась семью животными впервые за два года. Об этом сообщается в Telegram-канале заповедника.

"За последние два года коллекция уникального акклиматизационного зоопарка биосферного заповедника "Аскания-Нова" впервые пополнилась новыми обитателями", - сказано в сообщении.

Уточняется, что поступление животных состоялось в рамках соглашения о сотрудничестве между заповедником, Государственным природным биосферным заповедником "Ростовский" и Ассоциацией по сохранению и восстановлению редких и исчезающих видов животных "Живая природа степи". В заповедник были доставлены переданные ассоциацией два самца антилопы Канна, самец и самка яков домашних, самец и самка двугорбых верблюдов, а также самец гуанако.

"Новых подопечных приняли заботливые руки зоологов и ветеринаров заповедника. Сейчас животные чувствуют себя хорошо. В связи с ветеринарными требованиями, ближайший месяц вновь прибывшие обитатели проведут в карантине, после чего будут перемещены в специально подготовленные для них помещения и вольеры для комфортной зимовки в новых условиях", - добавили представители заповедника.

"Аскания-Нова" - биосферный заповедник в Херсонской области, один из крупнейших в Европе. В 1984 году его территория была включена во Всемирную сеть биосферных резерватов в рамках программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера", которые принадлежат к самым ценным экосистемам земли. В ноябре запущен процесс перевода заповедника в федеральную собственность.

Как подчеркнул директор заповедника Дмитрий Мещеряков, если бы заповедник "был государством, он бы занял 11-е место по площади среди маленьких государств мира и расположился бы между Мальтой и Гренадой" - территория превышает 333 квадратных километра. Единственный в Европе естественный ландшафт сухой типчаково-ковыльной степи занимает 11 054 га, там произрастает более 500 видов растений. На данный момент в заповеднике содержится более 3 тыс. животных.