Комитет ГД одобрил ко II чтению наказание за повторную передачу мобильника в тюрьму

За это может грозить до двух лет лишения свободы

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять во втором чтении законопроект о введении уголовного наказания до двух лет лишения свободы за повторную передачу средств мобильной связи лицам, содержащимся в местах лишения свободы.

Документ 31 мая внесли в палату глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и его первый заместитель Ирина Панькина. Его приняли в первом чтении 20 июля.

Согласно принятому в первом чтении законопроекту, к уголовной ответственности предлагалось привлекать граждан, которые ранее подвергались административному наказанию за передачу или попытку передачи мобильного телефона в колонию, тюрьму или изолятор. За повторное нарушение законопроектом предусмотрен штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Ко второму чтению комитет одобрил поправку, которая уточняет, что к уголовной ответственности за подобное нарушение также будут привлекать лиц, которые имеют судимость за аналогичное преступление. Также уточняется, что речь идет о передаче не только средств мобильной связи, но и "иных средствах коммуникации". Кроме того, поддержана поправка, которая дополняет перечень возможных санкций штрафом в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет.

Еще одна поправка уточняет название новой статьи. Теперь она будет распространяться на случаи передачи указанной техники лицу, содержащемуся в учреждении уголовно-исполнительной системы или месте содержания под стражей. В изначальной редакции законопроекта статья называлась "Передача лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания средств мобильной связи и коммуникации, лицом, подвергнутым административному наказанию".