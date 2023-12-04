Синоптики предупредили о ветре на Байкале до 37 м/с

На озере сейчас проходит туристическое межсезонье - период, когда турпоток снижен

ИРКУТСК, 4 декабря. /ТАСС/. Ветер до 37 м/с ожидается на озере Байкал в ближайшие сутки. Об этом сообщило Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"5 декабря по озеру Байкал ожидаются порывы северо-западного ветра 25-30 м/с, по средней части озера Байкал местами до 32-37 м/с", - говорится в сообщении.

На Байкале сейчас проходит туристическое межсезонье - период, когда турпоток снижен. Местами по озеру началось ледообразование, но крепкий лед, по которому можно будет передвигаться, установится к концу февраля. На это время придется пик зимнего турсезона.