В Кисловодске героя СВО посмертно наградили орденом Мужества

Военнослужащий ушел на фронт добровольцем

ПЯТИГОРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Героя специальной военной операции (СВО) Евгения Галету посмертно наградили орденом Мужества в Кисловодске, сообщил ТАСС глава курорта Евгений Моисеев.

"В Кисловодске прошло патриотическое мероприятие, посвященное памяти кисловодчанина, погибшего при исполнении задач СВО. В рамках мероприятия согласно указу президента РФ военный комиссар Валерий Гусоев торжественно передал вдове воина орден Мужества", - сказал Моисеев.

По его словам, боец ушел на фронт добровольцем и служил водителем-гранатометчиком минометной батареи.

"Евгений героически погиб в мае. В школе, где учатся двое детей нашего героя, в знак признания храбрости, мужества и самоотверженности в борьбе за защиту Родины вручили высокую награду супруге. Отец и муж стал настоящим патриотом нашей страны и примером молодому поколению преданности своему народу и любви своего Отечества", - рассказал глава Кисловодска.