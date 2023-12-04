В Забайкалье сообщили о выполнении плана вакцинации от гриппа почти на 100%

Население региона составляет около 990 тыс. человек

ЧИТА, 4 декабря. /ТАСС/. План вакцинации от гриппа в Забайкальском крае выполнили на 98,9%, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"В 2023 году в Забайкальский край поступило 589 067 доз вакцины. На сегодняшний день использовано 453 576 доз, то есть министерством здравоохранения края выполнен план по использованию вакцины на 98,9%", - сказали в ведомстве.

Население Забайкалья составляет около 990 тыс. человек. Таким образом, уже вакцинирована почти половина местных жителей. Прививки ставили с 4 сентября в медицинских учреждениях, образовательных организациях, а также на предприятиях. На данный момент Минздрав дополнительно закупил 110 тыс. доз вакцины от гриппа для продолжения вакцинации. Поставка препарата ожидается до 15 декабря.

1 декабря в управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю сообщали, что в Чите превышен недельный эпидемический порог заболеваемости ОРВИ на 152%, среди детей от 7 до 14 лет - на 233%. Доля положительных результатов на грипп за неделю увеличилась в 12 раз. Уровень заболеваемости C0VID-19 в городе превысил показатели прошлой недели на 23,2%.

В столице региона введен ряд ограничительных мер. В частности, приостановлены массовые спортивные и культурные мероприятия для детей со смешением разных классов или групп. Введены утренний фильтр, проветривание и дезинфекция, учителя должны ходить в масках. В кинотеатрах увеличены перерывы между сеансами для проведения дезинфекции и проветривания.