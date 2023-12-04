В Петербурге развернули еще 440 коек для пациентов с COVID-19

Общий коечный фонд для пациентов с ковидом составил 2 237 коек, из них свободны 578 - более 25,8%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Дополнительно 440 коек развернули в Санкт-Петербурге для пациентов с коронавирусной инфекцией, общий коечный фонд составил более 2,2 тыс. мест.

Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению города в своем телеграм-канале.

"Полностью перепрофилирована на прием инфекционных больных городская больница № 38 им. Н. А. Семашко - там открылось 250 инфекционных коек. В городской больнице № 20 для инфекционных больных число коек увеличено до 430, то есть дополнительно развернуто еще 190 коек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что общий коечный фонд для пациентов с COVID-19 составил 2 237 коек, из них свободны 578 - более 25,8%.

По данным пресс-службы, на прошлой неделе в Петербурге выросла госпитализация в инфекционные стационары на 16,8% по сравнению с предыдущей неделей, отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.