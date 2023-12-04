В Бурятии закрыли более 100 классов и групп детсадов из-за роста заболеваемости

Жителям республики рекомендовали соблюдать меры профилактики

ТАСС, 4 декабря. Более 90 классов в школах и 11 групп в детских садах Бурятии частично закрыли из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"В Республике Бурятия продолжается сезонный рост заболеваемости ОРВИ, гриппом, COVID-19, показатель которой за прошедшую 48-ю календарную неделю вырос на 28% за счет всех возрастных групп. За прошлую неделю в связи с заболеваемостью ОРВИ в Республике Бурятия было частично закрыто 94 класса в 29 школах и 11 групп в 9 детских садах", - сказали в ведомстве.

Лабораторные исследования показали, что заболеваемость преимущественно обусловлена вирусами парагриппа, аденовируса, риновируса. Случаи гриппа регистрируются среди непривитых граждан.

Жителям республики рекомендовали соблюдать меры профилактики. По возможности необходимо избегать мест массового пребывания людей, чаще проветривать помещения, соблюдать правила личной гигиены. А при проявлении признаков заболевания необходимо остаться дома и обратиться за медпомощью.