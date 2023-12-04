В Москве за сутки из сугробов вытащили более 190 грузовиков

В городе круглосуточно дежурят 30 экипажей дорожного патруля ЦОДД

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Свыше 190 грузовых автомобилей были вытащены из московских сугробов за сутки. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"193 грузовика за сутки вытащил из сугробов дорожный патруль ЦОДД. Во время снегопада особенно сложно было на МКАД и эстакадах, где большегрузы скользили, не могли подняться в горку и застревали", - говорится в публикации.

Отмечается, что 30 экипажей дорожного патруля ЦОДД дежурят круглосуточно. "Будьте осторожны на дорогах и планируйте поездки с учетом прогноза погоды", - заключили в департаменте.