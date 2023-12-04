В Чувашии приостановили работу школы из-за нарушений пожарной безопасности

Рассматривается вопрос о возбуждении в отношении ответственных должностных лиц административного дела

ЧЕБОКСАРЫ, 4 декабря. /ТАСС/. Новая школа в Мариинско-Посадском округе Чувашии, открытая 1 сентября, временно закрыта из-за выявленных многочисленных нарушений требований пожарной безопасности, написала в своем Telegram-канале прокуратура республики.

"Прокуратура совместно с МЧС потребовала временного закрытия [новой] школы в Мариинско-Посадском округе - до устранения нарушений требований пожарной безопасности. Органами власти округа по согласованию с родителями учащихся принято решение о переводе школьников на дистанционное обучение", - отмечается в сообщении.

Проверка проводилась в средней школе имени К. Д. Ушинского в Мариинском Посаде. "Строительство школы осуществлялось ООО "СЗ "СК "Старатель". Госстройнадзор на объекте осуществлял Минстрой Чувашии, решением которого 31 августа отказано в выдаче положительного заключения в связи с неустранением ранее выявленных нарушений. Несмотря на это, школа была введена в эксплуатацию разрешением главы округа", - уточняется в сообщении. В адрес руководства округа внесено представление об устранении нарушений, решается вопрос о привлечении виновного должностного лица к административной ответственности по ч. 4 ст. 9.5 КоАП РФ (нарушение установленного порядка строительства и ввода в эксплуатацию объекта). По данным прокуратуры, сотрудники МЧС выявили множество нарушений требований пожарной безопасности, которые устранимы, однако "в настоящее время дальнейшая эксплуатация здания представляет угрозу жизни и здоровью обучающихся".

"Имеющиеся нарушения не позволяют обеспечивать беспрепятственный проезд пожарных автомобилей к зданию, забор воды из пожарного резервуара, затрудняют эвакуацию детей в случае возникновения пожара, препятствуют надлежащей работе систем оповещения, вентиляции и дымоудаления. К примеру, при срабатывании пожарной сигнализации включаются системы вентиляции и дымоудаления, при работе которых фактически блокируются двери в здании (за счет образовавшейся тяги), не позволяя своевременно покинуть опасные помещения", - пояснили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что проверка продолжается, рассматривается вопрос о возбуждении в отношении ответственных должностных лиц административного дела по ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). При наличии оснований будет принято решение о направлении материалов прокурорской проверки в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Служебное расследование

Глава Чувашии Олег Николаев на совещании в региональном правительстве заявил, что инициировал проведение служебной проверки. Он подчеркнул, что необходимые финансы были выделены, и все проблемные моменты определили заранее с последующей корректировкой плана действий, но до настоящего время "ничего предпринято не было". "Налицо - бездействие главы муниципального округа. Страдают в результате дети и родители. Такие действия должны получить соответствующую оценку", - написал в своем Telegram-канале Николаев.

Администрация Мариинско-Посадского округа в социальной сети "ВКонтакте" сообщила, что принято решение об организации дистанционного обучения до 8 декабря. Новая школа в Мариинском Посаде стала первой в Чувашии, построенной по программе комплексного развития сельских территорий. Она рассчитана на 375 мест и заменила старую аварийную школу с износом более 50%.