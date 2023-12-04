В вузах новых регионов в 2023 году восстановили более 70 тыс. кв. м площадей

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, на базе 14 вузов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей планируется создать 43 учебные лаборатории

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Инфраструктура вузов и научных организаций в новых субъектах РФ восстановлена в этом году на площади более 70 тыс. кв. м, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Идет активное восстановление инфраструктуры вузов и научных организаций. Мы в этом году восстановили более 70 тыс. кв. м площадей", - сказал он на встрече с фракцией "Единой России" в Госдуме.

По словам вице-премьера, на базе 14 вузов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей планируется создать 43 учебные лаборатории. Также Чернышенко напомнил, что в этом году для абитуриентов в этих регионах выделено 37 тыс. бюджетных мест.