Москва и Подмосковье лидируют в рейтинге отрасли обращения с отходами

Рейтинг включает в себя как статистические показатели, так и результаты социологического опроса граждан

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Москва, Московская, Тульская и Нижегородская области заняли первые три места в первой двадцатке регионов по развитию отрасли обращения с бытовыми отходами. Рейтинг создан в рамках номинации "Регионы России" Зеленой премии, сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

"По итогам 2023 года особенно отмечу положительную динамику регионов в целом. Самых заметных позитивных сдвигов в рейтинге регионов по эффективности работы в сфере обращения с отходами удалось достичь Республике Башкортостан: регион поднялся на 9-е место, набрав 47 пунктов в таблице "Зеленого рейтинга". 33 пункта прибавил Ямало-Ненецкий автономный округ и занял 20 строчку рейтинга. Курская и Липецкая области набрали 23 и 22 пункта, заняв 15 и 17 места в рейтинге. Таким образом, "Зеленый рейтинг" - не просто признание за вклад, а эффективный инструмент оценки реальных действий субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий для устойчивого развития комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)", - заявила замглавы правительства РФ Виктория Абрамченко, чьи слова приводятся в сообщении.

Далее в рейтинге следуют: Ставропольский край, Удмуртия, Тамбовская, Ярославская, Челябинская области, Башкирия, Тюменская область, Чувашия, Кемеровская, Мурманская, Калужская, Курская области, Петербург, Липецкая, Ленинградская области, Крым, Ямал.

В 2023 году регионы оценивались по восьми критериям: своевременность строительства и достаточность инфраструктуры по обращению с ТКО, охват населения раздельным сбором отходов, динамика показателей обработки и утилизации, дефицит мощностей по размещению отходов, соответствие территориальной схемы утвержденным правилам, бесперебойность оказания услуги по обращению отходами, образовательно-просветительская и разъяснительная работа с населением, проведение экологических акций и мероприятий, работа с волонтерскими движениями; уровень социальной удовлетворенности.

"Зеленый рейтинг" - инструмент оценки вклада субъектов РФ и региональных операторов в создание благоприятных условий для устойчивого развития комплексной системы обращения с ТКО в России. В этом году мы видим, что некоторые субъекты закрепились на своих почетных местах и улучшили показатели. Например, это Московская агломерация, второй год подряд Москва и Московская область делят первое место. На вторую строчку сразу на пять позиций поднялась Тульская область. А Нижегородская область осталась на третьем месте, но прибавила в баллах. Сразу на девять строчек поднялся Ставропольский край, который занял четвертое место. Удмуртская Республика вошла в топ-5, прибавив сразу 12 позиций. Благодаря рейтингу мы можем проанализировать динамику развития системы обращения с ТКО в регионах, а также стимулировать субъекты к взаимодействию гражданами, которые также играют большую роль в реформе отрасли и формировании экономики замкнутого цикла в России", - добавил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Рейтинг включает в себя как статистические показатели, так и результаты социологического опроса граждан. В статистику вошли данные РЭО, федеральной и территориальных схем обращения с отходами, сведения органов власти, данные цифровой системы "РЭО Радар", анкеты участников "Зеленого рейтинга". Телефонный опрос проводился в мае-июне 2023 года среди граждан в возрасте от 18 лет и старше. В опросе участвовало более 30 человек из всех регионов.

О реформе

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Всего до 2030 года должны построить или реконструировать 868 предприятий по обращению с отходами. На обработку или сортировку планируют отправлять 100% бытовых отходов, из которых только 50% будут отправляться на захоронение. По состоянию на конец 2022 года доля отходов, направленных на обработку (сортировку), составляла 50,2%, на переработку - 12%.