Почти 100 тыс. куб. м снега вывезли за сутки с инфраструктуры МЖД

Всего совершено 345 рейсов

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Железнодорожники вывезли около 100 тыс. куб. м снега за минувшие сутки. Об этом сообщается на официальном сайте Московской железной дороги (МЖД).

"За прошедшие сутки в ходе борьбы со снегопадом, который накрыл центральную часть России, для обеспечения безопасности и стабильности перевозок на Московской железной дороге была организована круглосуточная непрерывная работа по очистке инфраструктуры от снега. При помощи спецтехники было вывезено 99,7 тыс. кубометров снега, всего совершено 345 рейсов", - говорится в публикации.

Там отмечается, что очистка инфраструктуры от снежных заносов продолжается. В настоящее время на линии работает 102 снегоуборочные машины, задействовано около 2 тыс. железнодорожников.

"На МЖД постоянно следят за погодной ситуацией и при необходимости корректируют количество привлекаемых сил", - заверили в компании.