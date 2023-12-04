В Иркутской области семь населенных пунктов остались без света из-за сильного ветра

Количество отключенных потребителей уточняется

ИРКУТСК, 4 декабря. /ТАСС/. Семь населенных пунктов в Тайшетском районе Иркутской области остались без света из-за сильного ветра. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В семи населенных пунктах Тайшетского района в результате порывов ветра до 17 м/с произошло отключение электроэнергии: Бузыканово, Соляная, Сереброво, Талая, Георгиевка, Заречная, Енисейска. В районе работают аварийные бригады электросетевой компании", - говорится в сообщении.

Количество отключенных потребителей уточняется.

Ранее днем в Telegram-канале администрации Тайшетского района сообщалось, что вечером 4 декабря, а также в ближайшую ночь и утром 5 декабря ожидается штормовой ветер до 25 м/с, метели и резкое похолодание - до минус 20, местами - до минус 30 градусов.