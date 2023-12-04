На территории компании "Балтагрос" под Калининградом выявили африканскую чуму свиней

На инфицированных объектах введен карантин

КАЛИНИНГРАД, 4 декабря. /ТАСС/. Африканскую чуму свиней (АЧС) выявили в холодильных установках на территории компании "Балтагрос" в Багратионовском районе Калининградской области. На инфицированных объектах указом губернатора области Антона Алиханова введен карантин.

"Установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней <…>. Определить инфицированными объектами холодильные камеры № 5, № 7, расположенные на территории общества с ограниченной ответственностью "Балтагрос" по адресу <…> Калининградская область, Багратионовский район, поселок Совхозное, улица Победы, дом 1А", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Крупная вспышка АЧС фиксировалась в области летом 2022 года. Зараженных животных обнаружили в Нестеровском, Озерском, Краснознаменском и Черняховском муниципальных округах. В пресс-службе правительства региона сообщали, что очаги заболевания удалось локализовать и дефицита свинины в области не было. Сообщалось о выявлении в личных хозяйствах нарушений ветеринарных правил содержания свиней. В региональном управлении СК сообщали о возбуждении уголовного дела в отношении предпринимателя из Нестеровского района области, подозреваемого в таком нарушении.

Вакцины от АЧС пока не существует, возможно только уничтожение свиней для предотвращения распространения инфекции.