В Ленобласти планируют возвести пять поликлиник за более чем 5 млрд рублей

На эти цели из бюджета выделят от 1 до 1,5 млрд рублей на каждую

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Пять новых поликлиник возведут в Ленинградской области, работы запланированы на ближайшие три года, сообщил губернатор области Александр Дрозденко на заседании Законодательного собрания Ленинградской области.

"Будет продолжена программа по строительству школ и детских садов, мы сегодня работаем не только с нашими застройщиками. Будем работать: 33% - бюджет Ленобласти, на 67% - застройщики. Также будем строить жилье за счет государственно-частного партнерства, также будут сроится и жилье, и социальные объекты, прежде всего школы и детские сады, за счет прямого бюджетного финансирования. Также и по здравоохранению. Только пять поликлиник будем строить в ближайшие три года - это современные поликлиники, они недешевые - каждая от одного до полутора миллиардов рублей, но в ней можно будет получить все необходимые услуги", - сказал он.

Дрозденко также добавил, что в следующем году Ленобласть ждет переформатирование программы, связанной с социальным строительством. Будет закончено исполнение обязательств перед дольщиками, а средства, которые в последнее время направлялись на эту программу будут направлены на социальное жилье. Часть будет направлена на прямое строительство домов для бюджетников, а часть на компенсирование кредитной ставки по ипотеке, также часть денег будет направлена на создание инфраструктуры: объекты ЖКХ, дорожного хозяйства и инженерной сферы. Кроме того, продолжится программа по расселению аварийного жилья. Он также отметил, что по итогам этого года население Ленобласти увеличилось до 2 млн 100 тыс. человек. При этом реальные доходы населения и индекс социального самочувствия увеличиваются.

Дрозденко также сообщил, что бюджет Ленинградской области останется социально ориентированным: будет продолжено финансирование инвестиционной программы в социальной сфере - это объекты здравоохранения, образования и спорта. Область также ждет транспортная реформа.