"Наставничество" станет постоянной номинацией премии "Мы вместе"

Награда в этой номинации присуждается за особый вклад в развитие социально значимых проектов, реализующих принципы наставничества в своей деятельности

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Номинация "Наставничество", которая в 2023 году появилась на международной премии "Мы вместе", станет постоянной. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Номинация "Наставничество" впервые вручается на "Мы вместе". И это не только потому, что 2023 год - Год педагога и наставника. Просто мы чувствуем, что наставничество получило новое развитие, и мы хотим, чтобы это было не просто словом, мы хотим, чтобы это было движением, мы чувствуем, что это рождается, воплощается в вас, а это самое главное.

Хочу поблагодарить вас за ваш труд и сказать, что теперь номинация "Наставничество" будет постоянной", - сказала она на церемонии награждения победителей премии.

Награда в этой номинации присуждается за особый вклад в развитие социально значимых проектов, реализующих принципы наставничества в своей деятельности. Церемония проходит в рамках международного форума гражданского участия "Мы вместе" на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

Идея создания премии прозвучала на встрече президента РФ с волонтерами акции "Мы вместе" в 2020 году. Организация премии вошла в список поручений главы государства по итогам встречи. Оргкомитет премии возглавляют первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко и заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

В 2023 году на национальный трек премии было подано 39 782 заявки из 89 регионов России, в рамках международного трека получено более 500 заявок из 95 стран. Участники имели возможность заявить свои социально значимые проекты в 11 номинациях сферах помощи незащищенным слоям населения, экологии, туризма, помощи животным, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, раскрытия талантов и воспитания личности, развития здравоохранения и культуры здорового образа жизни, образования, добровольческого движения, науки, патриотизма, культурных ценностей и традиций, сохранения исторической памяти.