В Чечне предложили создать платформу для воссоединения семей из Газы

С такой инициативой выступила дочь главы Чечни Хадижат Кадырова

ГРОЗНЫЙ, 4 декабря. /ТАСС/. Дочь главы Чечни Хадижат Кадырова предложила создать портал, на котором будет собираться вся информация о пропавших и выехавших гражданах из сектора Газы. С такой инициативой она выступила в ходе встречи с председателем управления окружающей среды Палестины Нисрин Тамими на полях международного климатического саммита ООН в ОАЭ, сообщили в мэрии Грозного.

"Начальник департамента дошкольного образования мэрии Грозного Хадижат Кадырова говорила о важности гуманитарной деятельности, затронула вопросы здравоохранения в зоне боевых действий, а также предложила идею воссоединения семей, которые были разлучены в связи с военными событиями. Она предложила совместными усилиями создать портал, на котором будет собираться вся информация о пропавших и выехавших граждан из зоны конфликта, где они смогут общаться, оставлять заявки о себе, которые помогут близким людям находить друг друга", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее департамент дошкольного образования мэрии Грозного проявил инициативу и организовал масштабную благотворительную акцию "Дети Чечни - детям Палестины", в ходе которой было собрано полтора миллиона долларов.

"Из Чеченской Республики в Сектор Газа отправлено почти сто тонн груза гуманитарной помощи, помимо этого, 20 тысяч семей получили финансовую помощь, в общей сложности составившую 1 млн. долларов. Мы и дальше намерены продолжать свою благотворительную деятельность в Палестине",- приводит пресс-служба слова Кадыровой.