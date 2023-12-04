Матвиенко призвала ускорить работу над проектом о регулировании оборота метанола

По словам спикера Совфеда, нужно снять с него все разногласия

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Работу над законопроектом о государственном регулировании производства и оборота метилового спирта необходимо ускорить, сняв все разногласия. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе ежегодного совещания со статс-секретарями - заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

"У Минэкономразвития остались замечания и свои предложения по доработке текста. Я прошу коллег в сжатые сроки объединить усилия, совместно снять разногласия и прийти к компромиссному варианту", - сказала Матвиенко.

Она напомнила, что полтора года назад сенаторы инициировали вопрос об установлении жесткого регулирования производства и оборота метанола. "Предусмотрена уголовная ответственность за незаконный оборот метанола, за что отдельно благодарю [зампреда правительства РФ] Дмитрия Юрьевича Григоренко. Однако до сих пор не решен вопрос с регулированием. Мы предложили установить контроль всего цикла движения метанола - от производителя до конечного потребителя. Сенаторы совместно с Минпромторгом подготовили такой законопроект. Он нашел поддержку со стороны практически всех заинтересованных органов власти", - отметила спикер.

Ранее сообщалось, что Минпромторг РФ подготовил законопроект о введении в России госрегулирования производства и оборота метилового спирта. Проектом закона предусматривается введение новых обязательных требований к обороту метанола, что позволит ограничить перечень участников рынка производства и оборота метилового спирта, исключив его неподконтрольный оборот, поясняли в министерстве. Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров отмечал, что министерство рассчитывает на оперативное принятие закона. По его словам, это решение поможет контролировать не только процесс производства, но и поставки метанола всем потребителям.