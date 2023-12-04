Матвиенко считает, что тарифы в нотариате должно устанавливать государство

Спикер Совфеда призвала заканчивать с самодеятельностью в этой сфере

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Тарифы на услуги нотариусов должно устанавливать государство, чтобы они были доступны всем слоям населения, пора заканчивать с самодеятельностью в этой сфере. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе ежегодного совещания со статс-секретарями - заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

"Остается ряд нерешенных вопросов в области нотариата. Сегодня государство фактически лишено контрольных полномочий в этой сфере. Необходим и пересмотр подхода к ценообразованию в нотариате. С самодеятельностью здесь пора заканчивать. Итоговые тарифы должно устанавливать государство", - сказала Матвиенко.

Она добавила, что организация не может сама себе устанавливать тарифы. "Они должны быть доступны для всех слоев населения, включая пенсионеров, малообеспеченные семьи, учитывать уровень заработной платы наших граждан, чтобы навести порядок в этой сфере нужны не точечные изменения, а системные государственные решения", - заключила Матвиенко.