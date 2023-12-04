Путин на выставке-форуме "Россия" пожелал детям исполнения желаний

Президент во время осмотра выставки посетил в том числе залы экспозиции "Движения первых" и платформы "Россия - страна возможностей"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во время первого посещения выставки-форума "Россия" на ВДНХ сделал в одном из павильонов надпись, пожелав детям реализации их планов.

Глава государства во время осмотра выставки посетил в том числе залы экспозиции "Движения первых" и платформы "Россия - страна возможностей". Они посвящены достижениям России и связаны между собой ключевым смыслом: мечта - начало любого открытия.

После осмотра залов Путин написал маркером от руки пожелание на стене павильона: "Исполнения желаний, планов". Кадры были опубликованы в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина. Дети, вместе с которыми президент осматривал павильон, тоже адресовали пожелания своим ровесникам, написав: "добра, любви", "будьте первыми", "добра и удачи" и так далее.

О выставке

Международная выставка-форум "Россия" является первым событием такого масштаба с советских времен. Она продлится до 12 апреля. Задача мероприятия - демонстрация важнейших достижений страны в различных отраслях экономики, а также содействие дальнейшему международному сотрудничеству.

Отдельные павильоны здесь есть у Сбера, ВЭБ.РФ, "Газпрома", VK, "Роснефти", "Сибура". Также работают музеи ВДНХ и павильоны СНГ. Помимо выставки проходят культурно-развлекательные и деловые мероприятия, концерты, различные образовательные проекты. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.