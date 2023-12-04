Колесо обозрения "Солнце Москвы" может приостановить работу из-за морозов

Регламент эксплуатации колеса обозрения от компании-производителя разрешает полеты до -10 градусов и при ветре, не превышающем 15 м/с

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Работу колеса обозрения "Сердце Москвы" могут приостановить на ВДНХ из-за морозов. Об этом сообщается в Telegram-канале аттракциона.

"Друзья! МЧС предупреждает, что вот-вот в столицу нагрянут холода на 10 градусов ниже нормы. Напоминаем, что из-за морозов прокаты на аттракционе могут быть временно приостановлены", - говорится в сообщении.

Регламент эксплуатации колеса обозрения "Солнце Москвы" от компании-производителя разрешает полеты до -10 градусов и при ветре, не превышающем 15 м/с.

Перед визитом рекомендуется уточнять информацию по телефону: +7 (495) 737-77-17. Кафе, рестораны, интерактивные семейные пространства работают в обычном режиме. Программа бесплатных мероприятий "Зима на Солнце" остается неизменной.