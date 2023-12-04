Голикова в рамках "Елки желаний" исполнит мечту дочери участника СВО

Девочка написала, что мечтает о розовом велосипеде

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова приняла участие в предновогодней акции "Елка желаний", она исполнит мечту семилетней дочери участника специальной военной операции из Екатеринбурга.

Вице-премьер сняла шарик с желанием девочки на выставке "Россия" на ВДНХ. Она исполнит мечту семилетней Софьи из Екатеринбурга - дочери участника специальной военной операции. Девочка написала, что мечтает о розовом велосипеде.

"Особое внимание и даже здесь, на "Елке желаний" - к детям участников специальной военной операции и в принципе помощи ребятам - участникам специальной военной операции по всем направлениям. И по направлению добровольчества - то есть помощи им самим и их семьям, это такой маленький радостный элемент - вот, скажем, розовый велосипед. Наверное, девочке Софье будет приятно, что ее знают здесь, в Москве. <...> Потому что самое главное - это неравнодушие и желание принять участие в жизни людей, которые нуждаются во внимании, которые нуждаются в поддержке", - сказала Голикова журналистам.

Акция проводится с 2018 года. В 2022 году почти 47 тыс. детей и пожилых людей смогли исполнить свои мечты в рамках акции. Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тыс. человек.