Путин на выставке "Россия" ознакомился с историей советского атомного проекта

Владимир Путин посетил павильоны "Сделано НАМИ" и "Атом" на выставке "Россия"

Владимир Путин посетил павильоны "Сделано НАМИ" и "Атом" на выставке "Россия"

Президент вместе с гендиректором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым осмотрел экспозицию павильона "Атом"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на выставке "Россия", которая работает на ВДНХ с 4 ноября, посетил павильон "Атом" и ознакомился с историей советской атомной промышленности.

Глава государства вместе с гендиректором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым осмотрел экспозицию павильона "Атом". В начале экскурсии им показали семиметровый арт-объект, образно демонстрирующий структуру атома. Затем Путин и глава госкорпорации спустились на подземный этаж, где ознакомились с залами, посвященными истокам советской атомной индустрии.

Главе государства, в частности, показали макет первой советской атомной бомбы, плутониевого шара, приборы и оборудование из советских лабораторий. Путин также осмотрел один из залов, где организаторы выставки постарались частично воссоздать интерьер рабочего кабинета Иосифа Сталина. Этот экспонат, как пояснил экскурсовод, отсылает к истории гонки ядерных вооружений между СССР и США.

Кроме того, Путин ознакомился и с экспозицией, рассказывающей о других периодах истории отечественной атомной промышленности, в том числе о ее современности.

О павильоне

Новый павильон "Атом" представляет собой научно-технологический выставочный комплекс в семь этажей, из которых три - подземные. Общая площадь составляет 25,3 тыс. кв.м, в том числе 1,2 тыс. кв. м - эксплуатируемая кровля.

Экспозиция музея рассказывает об истории и современных достижениях отечественной атомной энергетики как высокотехнологичной и безопасной отрасли, которая вносит большой вклад в обеспечение обороноспособности и развитие экономики страны. Посетители могут ближе познакомиться с атомным проектом СССР, посмотреть инсталляции "Токамак", "Ядерный реактор" и другие интересные экспонаты. Одновременно павильон "Атом" может вместить до 2 тыс. посетителей.

Выставка-форум "Россия" открылась на территории ВДНХ в Москве 4 ноября 2023 года и продлится 161 день - до 12 апреля 2024 года: от Дня народного единства - до Дня космонавтики.