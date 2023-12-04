ГД 6 декабря обсудит во II чтении ограничение использования телефонов на уроках

В законе "Об образовании в РФ" предлагается прописать, что школьники не должны "пользоваться средствами связи во время проведения учебных занятий"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Госдума 6 декабря рассмотрит на пленарном заседании во втором чтении законопроект, регулирующий вопросы использования школьниками средств связи, в том числе смартфонов, на уроках. Об этом ТАСС сообщил источник в аппарате Думы.

Документ был внесен на рассмотрение палаты группой депутатов во главе с председателем думского комитета по просвещению Ольгой Казаковой в октябре и принят в первом чтении в ноябре. В законе "Об образовании в РФ" предлагается прописать, что школьники не должны "пользоваться средствами связи во время проведения учебных занятий".

Профильный комитет Госдумы по просвещению 4 декабря одобрил поправки ко второму чтению, которые предполагают запрет на использование мобильных телефонов и планшетов с sim-картами во время занятий в школах в том числе в образовательных целях, исключение составят экстренные ситуации. Кроме того, в поправках говорится о введении обязательного урока труда (технологии) для начальных и средних классов.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании предложил уточнить, что использование телефонов школьниками на уроках будет запрещено во всех случаях, кроме экстренных. Спикер Госдумы напомнил, что принятый в первом чтении законопроект предполагает запрет на пользование "средствами связи во время проведения учебных занятий по реализации основных общеобразовательных программ, за исключением случаев, предусмотренных образовательной программой". По словам Володина, такая формулировка "вызывает у людей, у родителей, у учителей закономерные вопросы".