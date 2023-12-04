В Петербурге из-за прорыва трубы перекрыли движение по улице

Пострадали два человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Движение по Пражской улице на юге Санкт-Петербурга перекрыто из-за прорыва трубы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

"4 декабря в 17:30 мск перекрыто движение по Пражской улице от проспекта Славы до улицы Турку во Фрунзенском районе города Санкт-Петербурга по причине разлива воды. Выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.

В АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" уточнили ТАСС, что в результате разлива пострадали два человека. Предприятие окажет им помощь. "В зоне разлива теплоносителя оказались два человека. Пострадавшие находятся в медицинских учреждениях. Специалисты предприятия находятся с ними на связи. Будет оказана вся необходимая помощь в лечении и реабилитации", - сказали в пресс-службе.

По кадрам очевидцев, которые распространяются в соцсетях, видно, что проезжую часть заволокло паром. Согласно сервису "Яндекс.Карты", из-за перекрытия Пражской на улице Турку собралась пробка.

Как объяснили ТАСС в пресс-службе "Теплосети Санкт-Петербурга", прорыв трубы произошел в районе дома 44 по Пражской улице. Сотрудники предприятия оперативно прибыли на место и начали ликвидацию последствий разрыва и ремонт повредившегося участка трубопровода. Первым делом с проезжей части начали откачивать воду.

Отопление и подача горячей воды в районе переведены на другую тепломагистраль, отключений снабжения нет.