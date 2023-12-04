В Архангельске открыли Обелиск Севера после реставрации

Завершение работ по нижней части памятника и благоустройство территории запланировано на лето 2024 года

АРХАНГЕЛЬСК, 4 декабря. /ТАСС/. Один из символов Архангельска памятник "Обелиск Севера" ("Помор с оленем") открыли после реставрации, сообщили ТАСС инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области. Памятник является одной из визитных карточек города.

"Сегодня были демонтированы консервационные и укрывные конструкции, в том числе строительные леса и демонтирован ограждающий забор реставрационной площадки", - сказали в инспекции.

Обелиск Севера был установлен в центре города в 1930 году в честь образования Северного края, в который входили Архангельская и Вологодская области, Ненецкий автономный округ (НАО) и Республика Коми. Скульптурное изображение, выполненное скульптором Иовом Алтуховым, олицетворяло собой новый, освобожденный Север. Пьедестал памятника украшен барельефами, отражающими основные направления жизни и деятельности северян: лесозаготовку, лесопиление, рыболовство, молочное животноводство и оленеводство. Композиционным центром монумента служит скульптурная группа "Помор с оленем". Памятник находится у здания правительства области. Изначально обелиск располагался по центру Дома Советов. Потом здание достроили, и сейчас памятник кажется смещенным в сторону.

С момента установки памятник не реставрировали, обелиск пришел в аварийное состояние. В 2020 году провели противоаварийные работы: установили строительные леса с защитным ограждением, кровлю и защитный баннер, с того времени памятник был закрыт. В 2021-2022 гг. прошли комплексные научные исследования фундаментов и конструкций памятника, разработана научно-проектная документация. В 2022 году документация прошла государственную историко-культурную экспертизу и была согласована инспекцией по охране объектов культурного наследия Архангельской области. На реставрацию объекта из областного бюджета выделено порядка 17 млн рублей.

Фигуры помора с оленем и барельефы расчистили, памятник был воссоздан в авторском варианте. "Было очень много работы по восстановлению утраченных фрагментов барельефов и горельефов. Кроме того, восстановили утраченную часть головы оленя - до реставрации у фигуры был оголен каркас", - приводит пресс-служба администрации региона слова руководителя научно-производственного центра по охране памятников истории и культуры Архангельской области Сергея Зуева.

Завершение работ по нижней части памятника (четырехступенчатого стереобата) и благоустройство территории запланировано на лето 2024 года.