В Москве наградили победителей премии "Мы вместе"

В национальный трек премии было подано 39,7 тыс. заявок из 89 регионов России

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Победителей международной премии "Мы вместе" наградили на одноименном форуме в Москве. Среди награжденных - волонтеры, представители НКО и бизнеса, отобранные из почти 40 тыс. заявок.

Победителем в номинации "Первый поступок" для юных волонтеров в возрасте от 14 до 17 лет стал Реналь Хабиров, который создал развивающий центр "Учусь, играя". В центре проходят бесплатные спортивные, игровые обучающие занятия с педагогами, логопедами, психологами. Всего прошло уже 960 бесплатных занятий для 135 детей.

Проект "Место, где хранятся подвиги" стал лучшим социально значимым медиапроектом. Он направлен на освещение и сохранение подвигов российских военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, спасателей, врачей и волонтеров. В специальной номинации "Доброе дело года" победила ассоциация Ahbap, которая внесла особый вклад в помощь нуждающимся, пострадавшим от землетрясения в Турции.

В специальной номинации "Наставничество года" были определены сразу три победителя. Одной из лауреатов стала 17-летняя Арина Бессонова, которая организовала Всероссийский образовательный форум, а также открыла в своей школе очные школьные отряды помощи в освоении учебной программы. Вторым лауреатом стала учитель начальных классов Ольга Туснина из Пермского края, третьим - Руслан Захаров, который, вернувшись после участия в боевых действиях на Донбассе, занялся патриотическим воспитанием молодежи.

Номинации для НКО, волонтеров и бизнеса

В некоторых номинациях премии победители были определены сразу в нескольких категориях. Так, в номинации "Мы вместе - Россия" были определены победители среди НКО и среди волонтеров. Эта номинация направлена на поддержку военнослужащих, их семей, а также граждан, проживающих в новых регионах. Лучшим волонтером в номинации "Мы вместе - Россия" стала Юлия Немчинова, которая основала проект "Содействие - помощь беженцам пожилого возраста". Среди НКО в номинации победителем объявлен проект "Золотые руки ангела", который помогает снабжать военнослужащих носилками для быстрой эвакуации.

В номинации "Помощь людям" среди НКО победил благотворительный фонд "БЭЛА. Дети-бабочки". Фонд занимается помощью матерям детей с редкими заболеваниями, в частности организация помогает женщинам с трудоустройством и обучением, с поиском нянь, оказывает психологическую поддержку. В категории "Волонтеры" в этой номинации победила автор проекта социальной пекарни из города Рубежное в ЛНР. Сотрудницы пекарни испекли уже 183 тыс. буханок хлеба для социальных столовых.

В номинации "Страна возможностей" победителем среди волонтеров стала Елена Сорокина с проектом "Хочу и учу", в рамках которого учителя-добровольцы проводят бесплатные уроки для нуждающихся детей в 11 регионах. Победителем в номинации "Лидер социальных изменений" среди НКО стала Всероссийская организация родителей детей - инвалидов старше 18 лет (ВОРДИ). Среди представителей бизнеса победителем в номинации стала программа социальных инвестиций "Родные города" от компании "Газпром нефть". За 11 лет компания реализовала и поддержала более 3 тыс. социальных проектов, отремонтировала и построила более 500 социальных объектов.

О премии

Идея создания премии прозвучала на встрече президента РФ Владимира Путина с волонтерами акции "Мы вместе" в 2020 году. Традиционно награждение премии проходит в рамках Международного форума гражданского участия "Мы вместе", организаторами которого выступают "Росмолодежь. Добро", Ассоциация волонтерских центров и платформа "Добро.РФ".

В национальный трек премии было подано 39,7 тыс. заявок из 89 регионов России, что на 25% больше, чем годом ранее. Участниками национального трека стали граждане РФ старше 14 лет, некоммерческие, благотворительные организации, коммерческие компании, а также авторы социального, созидательного контента. Награду в номинации "Волонтер года" традиционно вручает президент РФ Владимир Путин. В 2023 году награды вручали также вице-премьер РФ Татьяна Голикова, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, депутат Госдумы Артем Метелев, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, глава Фонда президентских грантов Илья Чукалин и другие.