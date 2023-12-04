В регионах Центрального федерального округа ожидается аномальное похолодание

В Калужской области 5 декабря похолодает до минус 16 градусов, в Ивановской - до минус 20

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Аномально холодная погода с температурой ниже климатической нормы на 7-14 градусов ожидается в Ивановской, Калужской, Костромской, Тверской и Ярославской областях с 5 по 9 декабря, в ночные часы столбик термометра опустится до минус 20 градусов. Об этом сообщили в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) и в областных управлениях МЧС.

"В период с 5 по 9 декабря на территории Ярославской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-14 градусов ниже климатической нормы", - говорится в экстренном предупреждении от ГУ МЧС России по Ярославской области.

По данным Ярославского гидрометцентра, в ночь на 6 декабря в регионе похолодает до минус 22 градусов, осадков не ожидается, ветер слабый. В Костромской области также похолодает до минус 23 градусов. Департамент региональной безопасности и ГУ МЧС России по Костромской области призывают граждан ограничить пребывание на открытом воздухе, избегать переохлаждения, а также максимально ограничить выезды на личном транспорте, особенно на дальние расстояния.

В Калужской области 5 декабря похолодает до минус 16 градусов, в Ивановской - до минус 20. Также аномально холодная погода ожидается с 5 по 9 декабря в Тверской области. "5 декабря облачно с прояснениями, без существенных осадков. <…> Температура воздуха по области ночью составит минус 18 - минус 13 градусов, днем - минус 13 - минус 8 градусов", - сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.