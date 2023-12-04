В Псковской области из-за ОРВИ на карантин закрыли три школы

На территории региона на прошлой неделе выявили почти 4,3 тыс. случаев заражения, из них 47,7% дети до 14 лет

ПСКОВ, 4 декабря. /ТАСС/. Три школы в Псковской области закрыли на карантин в связи с ростом среди учеников числа заражений острыми респираторными инфекциями (ОРВИ). Учреждения находятся в Порховском, Островском и Великолукском районах, общее число детей в закрытых классах превышает 230, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"На карантин по ОРВИ закрыта Волышовская средняя общеобразовательная школа, которая является филиалом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 1 города Порхова". Кроме того, закрыт филиал государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Псковской области "Центр специального образования № 2" города Острова, количество детей в закрытых классах: 103", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, на карантин по ОРВИ закрыта Булынинская школа в Великолукском районе. Количество детей в закрытых классах учреждения составляет 129. На прошлой неделе представители ведомства сообщали, что на территории региона выявлено почти 4,3 тыс. случаев заражения ОРВИ, причем более 1,8 тыс. случаев - в Пскове. Доля детей до 14 лет среди заболевших составляет 47,7%.