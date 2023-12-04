Литва не намерена отказываться от вытеснения с границы нелегальных мигрантов

По словам главы МВД республики Агне Билотайте, правильность принятого решения подтверждает то, что тем же путем пошли соседние страны ЕС

ВИЛЬНЮС, 4 декабря. /ТАСС/. Литва не намерена прекращать практику вытеснения с границы пытающихся нелегально перейти ее мигрантов. Об этом заявила журналистам глава МВД балтийской республики Агне Билотайте.

"Сегодня у нас есть все основания утверждать, что поток нелегальных мигрантов был остановлен благодаря тактике их вытеснения с границы. От нее мы не собираемся отказываться", - сказала она.

Правильность принятого решения подтверждает, по словам министра, то, что тем же путем затем пошли соседние страны ЕС. "Аналогичные процессы мы сейчас наблюдаем в Финляндии. Пока на наши страны оказывается давлением с использованием нелегальных мигрантов, мы не намерены менять свои решения", - отметила Билотайте.

3 августа 2021 года пограничникам было предоставлено право вытеснения нелегалов из стран Азии и Африки, пытавшихся попасть в Литву с белорусской территории, обратно в Белоруссию. Этой процедуре подверглись около 21,5 тыс. человек. Правозащитные организации все это время выступали с критикой проводимой Литвой тактики вытеснения мигрантов.