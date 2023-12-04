Путин наградил Артема Михалкова медалью "За труды в культуре и искусстве"

Также этой награды удостоены художественный руководитель детского музыкального театра "Домисолька" Ольга Юдахина, профессор кафедры Московской государственной академии хореографии Екатерина Белова, артистка балета Государственного академического ансамбля "Березка" имени Надежды Надеждиной Яна Гребенникова

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью "За труды в культуре и искусстве" режиссера Артема Михалкова. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Также этой награды удостоены художественный руководитель детского музыкального театра "Домисолька" Ольга Юдахина, профессор кафедры Московской государственной академии хореографии Екатерина Белова, артистка балета Государственного академического ансамбля "Березка" имени Надежды Надеждиной Яна Гребенникова и другие.