В Чечне после ремонта открыли участок федеральной дороги

Работы выполнили от съезда к городу Гудермесу до выезда из Ново-Щедринской

ГРОЗНЫЙ, 4 декабря. /ТАСС/. Участок федеральной автодороги, которая обеспечивает транспортную связь Дагестана и Чечни, открыли после ремонта в Шелковском районе Чечни. Об этом сообщили глава региона Рамзан Кадыров.

"Состоялся запуск в эксплуатацию после капитального ремонта участка федеральной автодороги Р-215 "Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала". Ремонт дороги произведен на участке от съезда к городу Гудермесу до выезда из Ново-Щедринской. В ходе работ проезжую часть расширили с двух до четырех полос, а встречные потоки транспорта разделили барьерным ограждением", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

По его словам, обновление дороги позволило повысить пропускную способность участка и безопасность движения. "Это особенно важно с учетом того, что данная трасса является востребованным маршрутом для грузоперевозчиков. Кроме этого, по ней ежедневно проезжает более 13 тыс. автомобилей", - добавил Кадыров.

Как сообщили в пресс-службе регионального министерства автомобильных дорог, на участке уложили три слоя асфальтобетона, а также отремонтировали примыкания и пересечения с региональными дорогами. Кроме того, установили 1 км краевого металлического ограждения. Отмечается, что в разработке находится проект строительства восточного обхода Грозного в Чеченской Республике, который соединит Р-215 "Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала".