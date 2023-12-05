В Гуанчжоу подведели итоги V Всемирного медиасаммита

Принимавшая участие в работе мероприятия делегация ТАСС провела переговоры с представителями более 10 зарубежных СМИ

ГУАНЧЖОУ /Китай/, 5 декабря. /ТАСС/. Итоги официальной части V Всемирного медиасаммита подведены в Гуанчжоу (Южный Китай). В мероприятии, организованном китайским информационным агентством Xinhua, приняли участие представители 197 СМИ из 101 страны.

Участники саммита провели дискуссии по широкому спектру тем, включая роль СМИ в глобальных процессах, передовые технологии в медиаиндустрии и механизмы укрепления медиасотрудничества. На саммите было принято совместное заявление участников о борьбе с дезинформацией и сотрудничестве в области новейших технологий.

Принимавшая участие в работе саммита делегация ТАСС провела на полях мероприятия переговоры с представителями более 10 зарубежных СМИ.

В своем выступлении на саммите первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман призвал мировые СМИ к выработке совместных решений по вопросам развития медиа. Гусман также предложил сделать одной из центральных тем следующего саммита искусственный интеллект.

Генеральный директор Xinhua Фу Хуа поблагодарил ТАСС за активную работу на саммите и подтвердил свое желание посетить Москву в следующем году для участия в праздновании 120-летия ТАСС и других международных мероприятиях агентства.

Первый Всемирный медиасаммит состоялся в 2009 году в Пекине, следующий по инициативе ТАСС прошел в 2012 году в Москве, третий саммит проводился в 2016 году в Дохе, четвертый проходил в 2021 году в онлайн-формате. ТАСС входит в президиум саммита.