В МЧС сообщили, что добровольные пожарные с начала года спасли "более 300 жизней"

Глава ведомства Александр Куренков подчеркнул, что волонтеры "вносят весомый вклад в дело спасения и помощи людям"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Добровольные пожарные и спасатели с начала года более 64 тыс. раз приняли участие в тушении пожаров и аварийно-спасательных работах, сохранили "более 300 жизней". Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

"Только с начала этого года добровольцы участвовали более 64 тыс. раз в тушении пожаров и аварийно-спасательных работах. Ими спасено более 300 жизней", - сказал министр.

Куренков отметили, что всего в России трудятся порядка 500 тыс. добровольных пожарных и спасателей, это более 37 тыс. подразделений. "Действуя плечом к плечу с профессионалами, они вносят весомый вклад в дело спасения и помощи людям. Добровольцы обеспечивают безопасность удаленных населенных пунктов и организаций", - подчеркнул он.

Министр добавил, что МЧС России принимает активное участие в развитии добровольческих объединений, оказывает комплексную информационную и методическую поддержку, помогает с техникой и снаряжением. Совместная работа приносит существенные результаты.

5 декабря в России ежегодно отмечается День добровольца (волонтера). Праздник установлен указом президента РФ в 2017 году.